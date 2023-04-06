İşçi servisleri kaza yaptı: 15 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir yolunda seyir halinde olan bir servis minibüsü, İrfaniye kavşağına geldiğinde yanan kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde arka arkaya seyreden iki servis minibüsü ise yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak zincirleme kaza yaptı. 3 İşçi servisinin karıştığı kazada Sürücülerden Recep Altaş ile araçlarda bulunan 14 işçi yaralandı. Bursa İzmir karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan işçiler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası olay yerine gelen Ambulanslardan biri ise yağış nedeniyle oluşan çamura saplandı. Trafik ekiplerinin ve vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamayan Ambulans, bir başka Ambulansa bağlanan halat ile battığı çamurdan çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.