Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı.Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi. Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi. Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL'ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL'den 6 bin 635,30 TL'ye yükseltilecek.Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL'den az olmaması sağlandı.Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.