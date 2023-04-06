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BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı

Destici, TBMM'de çok çirkin bir hadiseye şahit olduklarını söyledi. BBP Lideri, "Grup kürsülerinde mermi kovanlarıyla racon kesmeye çalışmak milletimize hakarettir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı
Ekleme: 6.04.2023 - 15:49 Güncelleme: 6.04.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında eline aldığı mermileri yere fırlattı.

Akşener'in bu hareketi, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların ardından geldi.

BBP'den Akşener'e tepki
Daha sonra olayın, hırsızları kovalayan inşaat bekçisinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle yaşandığı belirlendi.

Söz konusu tavırlarından dolayı Akşener'e tepki gösteren isimlerden biri de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

'TBMM'de çok çirkin bir hadiseye şahit olduk'
Akşener'i 'mafta üslubuyla racon kesme' girişiminde bulunmakla suçlayan Destici, İyi Parti Lideri'nin grup toplantısında mermi kovanı fırlatmasına değindi:

TBMM'de çok çirkin bir hadiseye şahit olduk. İstanbul'da bir adli vakanın bütün detayları ayrıntıları ile ortaya çıkmasına rağmen olabilecek en hukuksuz, en çirkin ve en ucuz şekilde sözde devletin, partilerine komplo kurduğu iftirasıyla milletin kürsüsünden istismar edilmesini şiddetle kınıyorum.

'Utanmadan şehit istismarı yapıyorsun'
Konuşmasını 'Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum' diye sürdüren Destici, şunları dile getirdi:

Hanımefendi senin partinin camının kırılmasıyla, milletimizin ve tüm Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kalbinde yaşattığı Ömer Halisdemir'in, Recep Haşatlı'nın ne alakası var? Sen kimsin, Recep Haşatlı kim, Ömer Halisdemir kim? Şehitlerimizle senin müflis siyasi manevralarının ne alakası var?

Bu isimleri istismar etmeye utanmıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? PKK ile anlaşma yapmış bir siyasi organizasyonun içinde seçime giriyorsun, bir de utanmadan şehit istismarı yapıyorsun. Senin ortağının elinde 40 bin cinayetin ve binlerce şehidin kanı var.

Hangi biri için mermi edebiyatı yaptın? Resmi olmasa da fiili olarak ortaklık yaptığın HDP'nin ya da Yeşil Sol ittifakın, sadece PKK da yok orda. 12 Eylül öncesi şehit edilen binlerce ülkücünün katili, senin şu anda aynı cumhurbaşkanı adayını desteklediğin Yeşil Sol ittifakın içinde.

'TBMM çatısı altında mafya üslubuyla racon kesmeye çalışmak...'
BBP Lideri, Meclis gruplarının, sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda devletin organları olduğunu vurguladı ve ekledi:

TBMM çatısı altında, grup kürsülerinde, mermi kovanlarıyla, mafya üslubuyla racon kesmeye çalışmak Gazi Meclis'imize ve Meclis'imizin sorumlu olduğu tek merci olan aziz milletimize hakarettir.

Her kelimesi, her mimiği, kötü birer karikatüre benzeyen üslup Türk milliyetçiliğine de Türk milliyetçilerine de ait değildir. Söz konusu ifadeleri, üslubu, ifadelerin ve üslubun sahiplerini kınıyor, hepsini şehitlerimize saygılı olmaları konusunda uyarıyorum.

Kız çocuğunun ölü bulunması olayına tepki gösterdi
Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim nedeniyle meclis çalışmalarının bugün tamamlanacağını ve 27. yasama döneminin sona ereceğini söyledi.

Destici, partisinin bu dönemde temsil imkanı bulduğunu ve meclis çalışmalarına önemli katkılar sağladığını anlattı.

Kilis'te kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunması olayına tepki gösteren Destici, pedofili ve çocuk cinayetlerinin cezasının idam dışında bir karşılığının olmadığını belirterek, idam cezasının getirilmesini istedi.

'Kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı'
Destici, eski HDP milletvekili Sırrı Sakık'ın, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, '6'lı masanın HDP desteği sayesinde iktidara geleceği' yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

HDP'li Sakık, Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Önümüzdeki seçimleri, sadece Türkiye'deki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden değil;

PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi, Türkiye'ye savaş açmış terör örgütleri; Yunanistan, Ermenistan gibi, Türkiye'yi uluslararası alanda savaş tehdidi olarak göstermeyi alışkanlık haline getirmiş ülkeler;

ABD gibi, Türkiye'yi ve bölgeyi kontrol etmek için her türlü hukuksuzluğu kendilerine hak gören emperyalist ülkeler ve bölgemizde terör örgütlerine destek olmayı politika haline getirmiş birtakım dünya ülkelerinin üzerinden de takip ediyoruz.

'BBP olarak kendi listelerimizi hazırlıyoruz'
Destici, bir gazetecinin 'Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha öncede de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim.

Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok.

Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz.
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