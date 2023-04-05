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Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 12 milyon 312 bin TL yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 12 milyon 312 bin TL yatırıldığını duyurdu.

Ekleme: 5.04.2023 - 14:39 Güncelleme: 5.04.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 12 milyon 312 bin TL yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 928 bin TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin TL ödeme yapıldı. Böylece Nisan 2023'te hak sahiplerine toplam 12 milyon 312 bin TL ödendi" denildi.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü belirtilerek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine halen kişi başına aylık 4 bin TL ödeme yapıyor. Vakıf tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 78 kişiye ödeme yapılıyor. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 280 milyon 782 bin 20 lira 50 kuruş destekte bulundu. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veriyor. Öte yandan vakfın banka hesaplarında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam 273 milyon 1889 lira 64 kuruş bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
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