Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak

Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.Yerli doğalgazın şebekeye verilmesi ile birlikte nihayet Türkiye kendi doğalgaz kaynağına sahip olacağı gibi 20 Nisan'da Başkan Erdoğan da vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak.Müjdenin sinyalini 'İki bayramı bir arada yaşayacağız' sözleriyle duyuran Başkan Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.Yapılan ilk çalışmada tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğalgaz (607 TL) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğalgaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi.Bir diğer formül ise yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 TL) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek bin 216 TL olacak. Bir diğer formül ise nisan ayı doğalgaz faturası ne gelirse gelsin fatura ücreti alınmaması yönünde. Formüller üzerinde çalışmaların sürdüğü, arife günü Başkan Erdoğan'ın vatandaşın menfaatine en fazla yarayacak formül ya da formülleri açıklayacağı kaydedildi.