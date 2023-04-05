Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çekimine katıldı.