9 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 33.'sü kapsamında şüphelilerden 5'inin Hava Kuvvetleri, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 4'ü muvazzaf 9 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2'sinin Üsteğmen, 7'sinin Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.