2023 yılının ikinci “Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında Türkiye geneli 33 bin 401 personel ve 9 bin 449 ekip ile 7 bin 403 noktada Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulaması yapıldı.Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulamasında; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alınarak bin 353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi. 779'u yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet, 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca; 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 496 adet mermi, 2 kesici-delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulamasının Erzincan ayağında ise 22 ekip ve 72 personel görev aldı. Gerçekleştirilen uygulamada, 340 Türk vatandaşı, 92 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 43 araç kontrolü yapıldı. Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.