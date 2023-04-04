Kadıköy'de provokasyon: Kur'an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı

Olay Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Kır Kahvesi Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katındaki Kadıköy Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kuran kursunda Pazartesi Günü 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın kuran kursunun önüne gelerek camlarına tekme atmaya başladı. Hakaret savuran ve el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.Saldırı anları kuran kursu görevlileri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadının kuran kursunun camlarına tekme attığı ve el haareketleri yaptığı görülüyor.Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "Saat 17.00 sıralarıydı burada bir kalabalık sesi duydum ve cama çıktım baktım bir bayanın camları tekmeleyerek yerdeki taşlar ile camlara kırmaya çalıştığını ve burayı taciz ettiğini gördüm. Devamlı olan şeyler. Kur'an kursunu burada istemiyorlar. Daha öncede sizi burada barındırmayız diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, 'burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz' dedi. Kendisinden şikâyetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar" dedi.