TCG Anadolu’ya ziyaretler 7’den 70’e devam ediyor

Türkiye Cumhuriyetinin ürettiği yerli ve milli Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi ve alaka 9'uncu gününde de devam etti. Bayram süresince Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu savaş gemisi 23 Nisan'da Dolmabahçede Cumhurbaşkanı top atışlarıyla selamlamış ve tekrar yoğun ilgi nedeniyle Sarayburnu'na tekrar dönmüştü. 6 buçuk günlük ziyaret sırasında ise 92 bin 317 kişi gemiyi ziyaret etmişti. 2 Mayıs tarihine kadar gezilecek olan TCG Anadolu Savaş gemisini görmek için özellikle okullardan öğrenciler gençler ve vatandaşlar akın etti. Bayram süresince yoğunluktan dolayı gezemeyen vatandaşlarda uzatılan bu ziyaret tarihini fırsat bilerek savaş gemisini gezmek için Sarayburnu'na akın etti. Ziyaretçilerin arasında bebekleri ve çocuklarıyla gelenlerle birlikte, ileri yaştaki ve İstanbul'a turist olarak gelen yabancı pek çok vatandaşın ve gazilerin olduğu dikkat çekti. Gezenler arasında Özbekistan Büyükelçiliği siyasi işler müsteşarlığından görevlilerinde aileleri ile birlikte TCG Anadolu gemisini gezdiği görüldü. Türkiye'deki yabancı öğrencilerinde olması dikkati çekti.TCG Anadolu'yu görmeye gelen gençler Türkiye'nin gururu olan ilk savaş gemisini görmenin heyecanını yaşadıklarını geminin içindeki silahların helikopterlerin ve uçaklarında kendilerini gururlandırdığını söylediler.TCG Anadolu savaş gemisini Sakarya Sapanca'dan Kıprıs Muharip Gaziler olarak gelen Fikret Turgut, Adnan Toker, Şükrü Şirin ve Hasan Fehmi Çorbacıoğlu, "Açıkçası ülkemizin böyle gemisinin olması çok gurur verici. Gayet güzel bir gemi. Helikopterler olsun, arabalar olsun, uçaklar olsun gayet güzeldi. Fevkalade muhteşem ve iftiharımız olan bir gemi yapmışlar. Biz böyle muhteşem gemiyi ilk kez görüyoruz. Kıprıs savaşında elimizdeki imkanlarla savaşmıştık. Ama şimdi çağ atladığımızı gördük. Türkiye'nin gururu torunlarımızın gelecek güvencesi olan savaş gemisini gezmekten mutlu olduk. Savunma sanayiinde ülkemizin yerli üretimi olan bu gemi bizim nerelere geldiğimizi gösteriyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demirci'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu hem bizim hem de geleceğimiz için çok büyük bir teknoloji. Bu günleri gördükten sonra gözümüz açık gitmeyeceğiz" dedi.12 gün sonra TCG Anadolu gemisinin sabah saatlerinde misafirleri Beşiktaş Burak Reis İlkokulu'nun ana okulu öğrencileriydi. TCG Anadolu gemisi'ni 17 Nisandan Perşembe gününe kadar 108 bin 116 kişi ziyaret etti.