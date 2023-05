MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Demirtaş terörist ve bölücüdür

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Gündeme dair önemli konular var. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında soruları yanıtladı.İşte o açıklamalardan satır başları;Çalışmalar son derece güzel. Meydanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde dolaşan konuşma yapan zillet ortakları var ya kalp işareti yapıyorlar şimdi bugün bir gazetenin manşetinde simge olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler.Yahu sende kalp yok kalp. Senin kalbin taşlaşmış. Kalbinde bir defa millet vatan sevdası yok. Neyin kalp işaretinden bahsediyorsun sen? Biz gittiğimiz her yerde konuştuğumuz her bir vatan evladıyla 14 Mayıs sonrasının Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini görüyoruz Allah'ın izniyle. Aydınlık yarınlarımızı görüyoruz..Zillet alçalmak, aşağılanmak, hor görülmek demek. Bu millet zillete düşer mi? Bu ülke zillete düşer mi? FETÖ'nün PKK'nın Türk düşmanlarının, yeminli Türkiye düşmanlarının desteklediği bir zihniyete bu aziz millet oy verir mi? Asla. Cumhur ile cumhuriyet kucaklaşacak. Hep birlikte Türkiye diyeceğiz..Bizim gördüğümüz objektif değerlendirmeler ışığında bu millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı yapacak.TBMM'de çok güçlü bir MHP tecelli ve tezahür edecek. Cumhur İttifakı olarak nitelikli çoğunluğa Allah'ın izniyle milletimizin iradesiyle ulaşacağız. Hedeflemiş olduğumuz yeni kapsayıcı, demokratik, her kesimi kucaklayan, devlet millet dengesini kurgulamış ve oluşturmuş bir anayasaya da mutlaka ulaşacağız ve yeni bir anayasa yazacağız. Cumhur İttifakı'nın derdi Türkiye. Aklında Türkiye var. Türkiye kalbinde var liderimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın.Bunlar kendisini darı ambarında görüyor. Gökten bunların duası kabul olursa gökten bilmem ne yağar. Cumhur İttifakı'nın oyu değil düşüş Allah'a binlerce şükürler olsun gittikçe tırmanıyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu diğerleri boşuna hayal kurmasın boş yere çırpınmasın Cumhur İttifakı Türkiye sevdasından vazgeçmeyecek, mücadelesinden vazgeçmeyecek. Bizim gördüğümüzü anket şirketleri görmüyor. Çünkü bu anket şirketleri satılmış. Anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor.Bu anket şirketleri siparişle çalışıyor. Bu anket şirketlerinin hepsinin partilerle malum zillet partileriyle diyaloğu var. Ön kapıda kamuoyu araştırmasını ilan ediyorlar arka kapıda çanta ile parayı alıyorlar. Bunlar bu kadar ahlaksız. Bu kadar erdemsiz. MHP'ye daha önce pek çok iftira atıldı. Partimizi karalama faaliyeti yürütüldü. Bir taraftan da kara kampanya ile partimizi kamuoyu nezdinde itibarıyla oynanmak için bir teşebbüste bulunuldu.2018'de bizi nerelerde göstermişti bunu telaffuza bile ihtiyaç duymuyorum. Onları 14 Mayıs akşamı sandıktan açıldıktan sonra bekliyor olacağız. İnanıyoruz ki kaçacak delik bulamayacaklar. Korkudan dışarı çıkamayacaklar. Çünkü anket şirketleri mahcup, mağlup olacak Allah'ın izniyle.TBMM'de kamuoyunu aldatan kamuoyunu kandıran kamuoyunu manipüle eden bu kamuoyu araştırma şirketleriyle ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifinin de bir an evvel görüşülüp kanunlaşmasını arzu ediyoruz. Yalana yer yok.PKK'lı Sabri Ok birkaç gün evvel açıklama yaptı biz İYİ Parti ile faşizme karşı biriz dedi. Bese Hozat PKK'lı Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar dedi lafa bakar mısınız? Şu tehdite bakar mısınız? Senin bir yerin var sarı torba. Bir gün sarı torbaya gireceksiniz ya da bir gün Türk adaletinin önüne çıkacaksınız hesap vereceksinizPKK'nın FETÖ'nün Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi diğerlerini desteklemesini biz sürpriz filan görmüyoruz. Bunlar malumun ilamı. Bunlar zaten işi çoktan pişirmişler. Olay bitmiş al takke ver külah içindeler bunlar. Al birini bur ötekine. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kılıçdaroğlu ağzına bir defa PKK ile ilgili bir olumsuz bir şey almadı.Demirtaş terörist ve bölücü. Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı nasıl serbest bırakacak?Millet kaderine sahip çıkacak. Millet geleceğine sahip çıkacak. Cumhur varlığına sahip çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli Türkiye'nin geleceği olacak.Ne milliyetçisi? Neyin milliyetçisi? Onun ne olduğu belli değil. O bir istismarcı. Milliyetçiyim diyen bir zihniyet ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline burs veren ne iduğu belirsiz meluna milletvekili listesinde yer verir mi? Onlar ETÖ bağlantılarını açıklasınlar. Türkiye düşmanlarıyla nasıl bir arada olduklarını açıklasınlar. İYİ Parti yönetimine diyorum. İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza kucağımızı açıyoruz.