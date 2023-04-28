İstanbul'da eski sevgilisini sokak ortasında darbetti

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü Pendik'te kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darbetti.Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı.Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor.Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.