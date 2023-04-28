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İlçe ilçe dönüşüm! Rekor başvuru geldi: İşte taksit ve ödeme planı

Yüzyılın dönüşüm kampanyasına başvuran sayısı 2 günde 1 milyon kişiyi geçti. 17 bin 749 binada, 243 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bahçelievler en çok başvuru yapılan ilçe oldu. İlçede 28 bin 488 bağımsız bölüm için ilk adım atıldı.

İlçe ilçe dönüşüm! Rekor başvuru geldi: İşte taksit ve ödeme planı
Ekleme: 28.04.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.04.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
İlçe ilçe dönüşüm! Rekor başvuru geldi: İşte taksit ve ödeme planı
Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi geldi. Önceki gün başlayan kampanyanın daha ilk saatlerinde 200 bin vatandaş başvurusunu yaptı. İki günde gelen başvuran kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Toplam 17 bin 749 binada, 243 bin 694 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Sağlıksız yapı stokunun ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. 28 bin 488 bağımsız bölüm bulunan 1.828 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.

AVCILAR İKİNCİ SIRADA

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar olmuştu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 1823 konut ve 326 işyerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede 5 bin 106 konut ve 872 işyerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 işyerinde hafif hasar meydana gelmişti. Depremin etkilerini yıllarca üzerinden silemeyen ilçe 'Yarısı bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. İki günde 1081 binada 16 bin 584 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.

EN YAŞLI İLÇE FATİH

İstanbul'da 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların en çok olduğu ilçelerin başında Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece ve Maltepe geliyor. Fatih'te 1.120 binada 12 bin 887 bağımsız bölüm, Üsküdar'da 1042 binada 12 bin 819 bağımsız bölüm, Bağcılar'da 1006 binada 12 bin 486 bağımsız bölüm, Güngören'de 1124 binada 19 bin 406 bağımsız bölüm, Küçükçekmece'de 959 binada 14 bin 595 bağımsız bölüm, Maltepe'de 703 binada 13 bin 103 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI

BU aşamadan sonra yapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Verilen bilgiye göre, bakanlık tarafından görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Binanın dönüşümü için saha ziyaretinden bir keşif raporu hazırlayacak. Değerlendirme sürecinde öncelik, talebin en çok geldiği binalara verilecek.

Keşif aşamasından sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

EVLER 2 YILDA TESLİM EDİLECEK

Kampanyada başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.

5.625 LİRA TAKSİTLE

Yarısı bizden kampanyası kapsamında oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. https://yarisibizden.gov.tr web sitesinde e-Devlet'ten başvurunun nasıl yapılacağı da adım adım anlatıldı. Buna göre,

E-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına 'Kentsel dönüşüm başvurusu' yazılacak.
'Yeni Başvuru' düğmesine tıklanacak. 1. aşama: Bilgilendirme metni kabul edilecek. 2. aşama: Tapu bilgileri doldurulacak. 3. aşama: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları yüklenecek. 4. aşama: İşlem kaydedilecek.

ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

Yarısını devlet karşıladığında vatandaşa maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 2+1 konutlarda 750 bin lira, maliyeti 1 milyon 800 bin lira olan 3+1 konutlarda 900 bin lira ödeme kalıyor. Bu ödemeler 10 yıl vadede, TOKİ ödeme planı (6 ayda bir TÜFE ya da memur maaş artışından düşük olanı) veya banka kredisinden (yüzde 0.79 oran) biri seçilerek yapılacak. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.

TOKİ vadeli 2+1 ödeme planı

Toplam borç: 750 bin TL
Peşinat (yüzde 10) 75 bin TL
Kalan tutar (yüzde 90) 675 bin TL
Aylık taksit (120 ay) 5 bin 625 TL

TOKİ vadeli 3+1 ödeme planı

Toplam borç: 900 bin TL
Peşinat (yüzde 10) 90 bin TL
Kalan tutar (yüzde 90) 810 bin TL
Aylık taksit (120 ay) 6 bin 750 TL
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