İlçe ilçe dönüşüm! Rekor başvuru geldi: İşte taksit ve ödeme planı

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi geldi. Önceki gün başlayan kampanyanın daha ilk saatlerinde 200 bin vatandaş başvurusunu yaptı. İki günde gelen başvuran kişi sayısı 1 milyonu geçti.Toplam 17 bin 749 binada, 243 bin 694 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Sağlıksız yapı stokunun ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. 28 bin 488 bağımsız bölüm bulunan 1.828 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.17 Ağustos 1999 Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar olmuştu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 1823 konut ve 326 işyerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede 5 bin 106 konut ve 872 işyerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 işyerinde hafif hasar meydana gelmişti. Depremin etkilerini yıllarca üzerinden silemeyen ilçe 'Yarısı bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. İki günde 1081 binada 16 bin 584 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.İstanbul'da 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların en çok olduğu ilçelerin başında Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece ve Maltepe geliyor. Fatih'te 1.120 binada 12 bin 887 bağımsız bölüm, Üsküdar'da 1042 binada 12 bin 819 bağımsız bölüm, Bağcılar'da 1006 binada 12 bin 486 bağımsız bölüm, Güngören'de 1124 binada 19 bin 406 bağımsız bölüm, Küçükçekmece'de 959 binada 14 bin 595 bağımsız bölüm, Maltepe'de 703 binada 13 bin 103 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.BU aşamadan sonra yapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Verilen bilgiye göre, bakanlık tarafından görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Binanın dönüşümü için saha ziyaretinden bir keşif raporu hazırlayacak. Değerlendirme sürecinde öncelik, talebin en çok geldiği binalara verilecek.Keşif aşamasından sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.Kampanyada başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.Yarısı bizden kampanyası kapsamında oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira olacak.Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. https://yarisibizden.gov.tr web sitesinde e-Devlet'ten başvurunun nasıl yapılacağı da adım adım anlatıldı. Buna göre,E-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına 'Kentsel dönüşüm başvurusu' yazılacak.'Yeni Başvuru' düğmesine tıklanacak. 1. aşama: Bilgilendirme metni kabul edilecek. 2. aşama: Tapu bilgileri doldurulacak. 3. aşama: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları yüklenecek. 4. aşama: İşlem kaydedilecek.Yarısını devlet karşıladığında vatandaşa maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 2+1 konutlarda 750 bin lira, maliyeti 1 milyon 800 bin lira olan 3+1 konutlarda 900 bin lira ödeme kalıyor. Bu ödemeler 10 yıl vadede, TOKİ ödeme planı (6 ayda bir TÜFE ya da memur maaş artışından düşük olanı) veya banka kredisinden (yüzde 0.79 oran) biri seçilerek yapılacak. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.Toplam borç: 750 bin TLPeşinat (yüzde 10) 75 bin TLKalan tutar (yüzde 90) 675 bin TLAylık taksit (120 ay) 5 bin 625 TLToplam borç: 900 bin TLPeşinat (yüzde 10) 90 bin TLKalan tutar (yüzde 90) 810 bin TLAylık taksit (120 ay) 6 bin 750 TL