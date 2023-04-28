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Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğal gazın ardından bir müjdede 'petrol' için veren Başkan Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
Ekleme: 28.04.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.04.2023 - 18:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.

Türkiye gibi Adanamız da büyüdükçe, geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana çevre yolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu bin 700 metre olan 3 gidiş 3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde 2 hatlı bir demiryolu da yer alıyor.

Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir proje olan bu proje Adana'ya ve ülkemize, vakitten ve akaryakıttan tasarruf ettirecek.

Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.

Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.
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