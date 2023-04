Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da TEKNOFEST'in ilk gününde festivali ziyaret etti.Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivale yağmurlu havaya aldırış etmeden binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Tuzla Belediyesi de dünyanın en büyük festivallerinden biri olan TEKNOFEST'teki yerini aldı. T9 Çadırında yer alan Tuzla Belediyesi standında Metaverse alanları, Bilgi Evi öğrencilerinin yaptığı robotlar, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin maskotu ola robot köpek ziyaretçilere açıldı.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”Türkiye Yüzyılına girerken TEKNOFEST'in 7'incisine şahit oluyoruz. Bugün bu alandayız. TEKNOFEST dünyada artık sayılı ve en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı oldu. Geçmişten gelen bir sıkıntımız vardı. Bir silah ya da savunma teknolojisinde kullandığımız hangi ürün olursa olsun ya bize kullandırmıyorlar ya da şartlı kullanmak üzere satmak gibi durumlar söz konusu oluyordu. Hani kendilerinin raf ömrü dolmuş, yeni teknoloji geliştirmişler eskisini bertaraf etmek yerine bize satılıyordu. Ama artık son 20 yıldaki gelişmelerle beraber kendi silahımızı yapıyoruz. Artık ikinci ellere, raf ömrünü tamamlamış ürünlere, silahlara, savunma sanayindeki cihazlara ihtiyacımız kalmadı.” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Nasıl kalmadı. Belli bir irade konuldu. Bu irade ile beraber Türkiye'nin tüm imkanları, insan kaynağı dahil olmak üzere harekete geçirildi. Artık kendi SİHA'mızı yapıyoruz, İHA'mızı yapıyoruz. Tankımızı yapıyoruz. ATAK helikopterimizi yapıyoruz. TCG Anadolu'yu denize indirdik. TOGG arabamızı yapıyoruz. Artık Türkiye, dünyanın ikinci el kullanmadığı veya ömrü geçmiş olan ürünleri değil kendisinin yaptığı yerli ve milli ürünlerle dünyada ihraç eden bir duruma gelmiştir. İthal eden değil, ihraç eden ve böylesine ürünlerle beraber insan kaynağına da ben yapabilirim diyen büyük bir motivasyon sağlamıştır. Geçmişte, ‘Bizden adam olmaz, biz bir şey yapamayız' gibi düşüncelere artık tamamen sildik. Biz yapabiliriz diyen bir nesil ve gençlik var. Gençlik eşittir gelecek mottomuzla biz her zaman Tuzla'da söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla ülke olarak biz artık her şeyi yapabiliriz. Gelecekte bağımsız bir Türkiye için, bağımsız bir devlet ve millet için şimdiden milli ve yerli olarak her sektörde başta Savunma Sanayi olmak üzere tüm ürünlerimizi biz yaparak bu işi başaracağımızı anladık ve koşar adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.Başkan Yazıcı,” Buradan bütün gençlere bir şey söylemek istiyorum. Bir şeyi görmeden anlamak çok zordur. Gördüğünüz zaman bizim ufkumuzu genişlettiğine inanıyorum. TEKNOFEST'i herkesin ziyaret etmesi gerekiyor. Her anne ve babanın çocuklarını mutlaka buraya getirip bu ürünleri gösterirlerse çocukları ilham alacaktır. Özellikle buraya gelmek isteyenlere her ilçeden arabalar konuldu. Biz de Tuzla'dan seferler koyduk. Dolayısıyla araçlarımız hazır. Gelmek isteyenler Tuzla Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsler ile buraya gelebilirler” dedi.