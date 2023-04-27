Samsun'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun -Ankara karayolunun 17. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, İstanbul'dan Trabzon'a giden Bekir Sıtkı Murat idaresindeki 14 BY 772 plakalı minibüs yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına takla attı.Kazada, araç sürücüsü Bekir Sıtkı Murat ile Neriman Murat, Bora Çarıkçı ve Fatma Atagül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.