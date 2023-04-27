İstanbul'da sağanak yağış kenti göle çevirdi

Türkiye'nin megakenti İstanbul'da yağan yağış çile olmaya devam ediyor...İstanbul'un kronik sorunu haline gelen trafik yağışlarla birlikte vatandaşı çileden çıkarıyor. Megakentin bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şehir içi trafikte yoğunluk meydana geldi.Anadolu Yakası'nda yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.Öte yandan yağış, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da da etkili oluyor. Büyükçekmece'de bazı alt geçit ve yollarda su birikintileri oluştu. Yaşanan su birikintileri vatandaşa zor anlar yaşattırken vatandaş tepki gösterdi.D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde de trafik yoğunluğu devam ediyor.Esenyurt Haramidere bağlantı yolundaki trafikte de sağanağın etkisiyle yoğunluk görülüyor.