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Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023 kapsamında halka açık bir şekilde sergileniyor.

Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Ekleme: 27.04.2023 - 14:19 Güncelleme: 27.04.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergileniyor. Bayraktar KEMANKEŞ, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

SİHALARA ENTEGRE EDİLEREK GÖREV YAPABİLECEK

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapabilecek.

Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

200+ KM GÖREV MENZİLİ VE 50 KM HABERLEŞME MENZİLİNE SAHİP

Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip.

MUHARABE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

BAYKAR 2023'E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
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Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
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