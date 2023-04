Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi vatandaşa hizmet üretmede kullanması gereken parayı sanat eseri alımları adı altında heykele ve tabloya yatırdığı ortaya çıktı.Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından İBB meclisine sunulan ve 2022 Yılı Meclis Denetim Raporu'na yansıyan detaylara göre, İBB yönetimi adrese teslim ihalelerin gerçekleştirildiği 22B usulüyle heykel ve tabloya 4 milyon 265 bin 250 TL +KDV ile 5 milyon 33 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.Rapora göre, İBB yönetimi, sanat eseri niteliğinde 5 adet denizanası ile 15 adet cam yaprak satın alınması işinde Fatma Şebnem Karagöl'e 285 bin TL + KDV ödedi.Bir başka ihalede ise Anadolu ve Avrupa yakalarında yeni açılacak kütüphanelerde sergilenmek üzere 14 adet sanat eseri ve heykel alımını 254 bin 500 TL + KDV ödeme yaparak Sanat Gezgini Sanat Eserleri Pazarlama Tic. LTD. ŞTİ adlı şirkete verdi.İBB, Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sergilenmek üzere 'Kalemler Yerleştirmesi' adlı 10 parça kağıt heykelin satın alması ihalesini de Deniz Yılmaz Akman'dan 18 bin TL +KDV karşılığında satın aldı.Yerebatan Sarnıcı'nda sergilenmek üzere sanat eseri niteliğinde 2 adet heykel, 3 adet çelik üzerine yağlı boya tablo alımı ihalesini de Galeri 77 Kültür ve Sanat Hizmetleri A.Ş'den 718 bin 400 TL + KDV'ye teslim etti.Yeni açılan kütüphanelerde sergilenmek üzere 11 adet muhtelif sanat eserlerinin satın alınmasını da Sanat Gezgini Sanat Eserleri Pazarlama Tic. LTD. ŞTİ adlı şirkete 237 bin 500 TL +KDV ödeyerek teslim etti.'İnziva' adlı sanat eserinin satın alınması ihalesinde 79 bin 250 TL +KDV bedeliyle Muzaffer Tuncer'den temin etti.Yine Deniz Yılmaz Akman'dan 'İhtiyar Adam' ve 'Deniz ile Martılar' heykellerini 48 bin TL +KDV ödeyerek satın aldı.Troleybüs Kütüphanesi'nde sergilenmek üzere sanat eseri niteliğindeki 3 adet heykel ve 4 adet pigment baskı tablonun satın alınması ihalesi ise 400 bin TL +KDV ile Boler Çelik İnş. Taah. Tic. LTD. Şti.'ne teslim edildi.Raporda, sanat eseri niteliğindeki Helix Thorn II isimli heykelin eserin satın alımı ihalesinde 200 bin TL +KDV ile şanlı kişi Oktay Duran oldu.B40 Balkan Şehirleri Dayanışma Anıtı alım ihalesi ise 1 milyon 35 bin TL +KDV bedelle Ayhan Tomak'a verildi.Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş temalı sanat yaptının alımı ihalesinde 1 milyon 408 bin TL +KDV harcanarak Ahmet Uzun'dan satın alındı.İBB yönetimi adrese ve genellikle şahıslara teslim heykel alım ihalelerinde İstanbullunun cebinden 4 milyon 265 bin 250 TL +KDV olan 5 milyon 33 bin TL harcadı.2022 yılı Meclis Denetim Raporunda ayrıca 18 Kasım 2022 ön onay tarihiyle '1481 tarihli Costanzo Da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet Portre Madalyonu Satın Alınması işi' yine 22B maddesi usulüyle 1 milyon 241 bin 15,13 TL +KDV karşılığında Christe Manson & Wood Ltd.'den temin edildiğine yer verildi.Raporda İstanbulluların önceki dönemlerde rutin olarak aldığı ve CHP'li İBB yönetiminden de beklediği hizmetlerin yönetim tarafından kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek bazı hizmetlerin iptal edildiği halde belediyenin öncelikli hizmetleri arasında yer almayan alımlar yaptığına değinildi.Heykel alımlarının da içerisinde olduğu ihalelerin hangi kamu hizmetinin gördürülmesi amacıyla gerçekleştirildiğinin anlaşılmadığına atıf yapıldı.Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'in transferini böyle açıkladılar!Söz konusu ihalelerle kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edildiği vurgulandı.Yönetim heykel ve madalyon alımında toplamda 6 Milyon 497 bin TL parayı İstanbullulara ödetti.İBB yönetimi ayrıca kendisi tarafından belirlenen 10 youtuber, blogger, vlogge, influencer olarak tanımlanan kişilere idarenin reklam ve tanıtımı için idare tarafından hazırlanan metinlerin okunması veİBB'nin resmi sosyal medya sitelerinde bir gün boyunca yayınlanması karşılığında 502 bin 500 TL + KDV ile 592 bin 950 TL ödeme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.