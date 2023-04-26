İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine bir göndermede bulunup Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'ini, yedek kulübesinde kimin olduğunu ve teknik direktörün beceresinin olup olmadığını sosyal medyadan tek tek sıraladı. İşte kendisi de eski bir futbolcu olan Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'nun şampiyonlar ligi kadrosu sözlerine gönderme ve ilk 11...

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aralık ayında İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda 'Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır' ifadelerini kullanarak birlikte çalışacağı isimleri açıklamıştı.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi kadrosu' ifadesine sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Özalan, 'İsim isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'i... Bu mu 'Şampiyonlar Ligi' kadrosu?' diyerek Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı isimleri eleştirdi.Özalan, sosyal medyadaki açıklamasında 'Bakın, eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bu kadro değil şampiyonlar liginde oynamak amatör kümede bile sonuncu olur. Çünkü bu kadro dünyanın en berbat kadrosu!' ifadelerini de kullandı. İşte Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na şampiyonlar ligi kadrosu göndermesi ve ilk 11...İŞTE İLK 11...