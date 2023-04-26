  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

14 yaşındaki çocuk, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekleme: 26.04.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.04.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk ölü bulunduİstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'ndeki boş bir alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan çalışmalarda cesedin 14 yaşındaki F.A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

Olay yerindeki incelemenin ardından F.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

'Çocuğu önceden öldürmüşler, vücudu şişmişti'

Olay yeri çevresindeki bir fabrikada çalışan görgü tanıklarından Taner Akçay, “Saat sabah 09.30 sıralarında arka tarafta sesler duyduk. Çıkıp baktığımızda ölen şahsın yanında 3 kişi vardı. Sırtüstü yatıyordu ölen kişi. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. İnceleme yaptıktan sonra alıp götürdüler. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çocuğu önceden öldürmüşler, vücudu şişmişti. Çocuğun 14 yaşında olduğunu duyduk.” dedi.

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
İsveç'te kriz çıkaracak plan! 'Türk bayrağını yakacağız'
Almanlar Selçuk Bayraktar'ı yazdı: Kimse görmezden gelemez!
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek
Kartal'da İETT otobüsü alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan PKK'dan 'seçim' tehdidi: Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkarırız
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!