Denizli Pamukkale'deki 710 sandığının başında CHP'den görevli bulunmayacak

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor..14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için zaman daralırken, siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.Partiler, son olarak 23 Nisan Pazar günü saat 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sandık görevlileri listelerini iletti.Ancak CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nda yaşanılan unutkanlık, partileri üzdü..CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, en son Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken, 5 dakikalık gecikme ile 17.05'te ulaştırıldı.Yaşanan gecikmenin ardından yapılan itiraz, YSK tarafından değerlendirildi.YSK'dan yapılan açıklamaya göre, itiraz reddedildi.Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına göre, Pamukkale ilçesinde bulunan 712 sandığın başında CHP'den görevli bulunmayacak.