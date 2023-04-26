Başakşehir'de İETT'ler peş peşe arıza yaptı

CHP'li İBB'ye bağlı İETT otobüslerinde gün geçmiyor ki arıza olmasın. Bu seferki arıza haberi ise Başakşehir ilçesinden...5. Etap Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yaklaşık dört İETT otobüsü, peş peşe arıza yaptı.Arıza yapan araçlar nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, seferlerde de aksama yaşandı. O anları kayda alan bir vatandaş ise, seferlerin doğru yapılamaması nedeniyle 1 saat yolda beklediklerini dile getirdi.Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren vatandaş, "Ne hikmetse İBB Başkanı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı mitingi için memleket memleket geziyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadır burada insanlar per perişan halde. 4 tane otobüs peş peşe arızalı halde bekliyorlar." ifadelerini kullandı.İETT otobüslerinde yaşanan arızanın kaynağı ve akıbeti ise bilinmiyor.