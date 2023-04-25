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Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın

AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Osman Gökçek, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Kahramankazanlı vatandaşların Mansur Yavaş'a serzenişlerini dile getirirken "Size oy vermedi diye lütfen kıymetli Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Ekleme: 25.04.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.04.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı Osman Gökçek, seçim bölgesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Kızılcahamam ilçesini ziyaret ederek bölgedeki sanayi esnafıyla görüşen Gökçek, yeni dönem projeleri hakkında vatandaşa bilgi aktarımı yaptı.

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın

MANSUR YAVAŞ'A SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek; ilçe ilçe seçim çalışmalarını sürdürürken, vatandaşları da dinlemeyi ihmal etmiyor. Kızılcahamam, Kahramankazan ve Çamlıdere ilçelerine ziyaretlerde bulunan Gökçek, bölge vatandaşının Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Vatandaşların, Mansur Yavaş'ın istediği oy oranını almadığı gerekçesiyle Ankaralıları cezalandırdığını düşündüklerini söyleyen Gökçek, "LÜTFEN kıymetli Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın" ifadelerini kullanarak Yavaş'a çağrıda bulundu.  

İşte Osman Gökçek'in o paylaşımı;

'Sn.Mansur Yavaş bugün 12 saat boyunca Çamlıdere ,Kızılcahamam ve Kahramankazan'lı kıymetli esnafımızı ,vatandaşımızı ziyaret ettik.

Vatandaş size bu bölgelerden istediğiniz oyu vermediği için cezalandırıldığını düşünüyor.

PKK terör örgütünün yöneticilerinin destek verdiğini bildiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na bile destek verirken size oy vermedi diye LÜTFEN kıymetli Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın.'

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın




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