  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te depremzede vatandaş tamamlanan köy evlerine yerleşmeye başladı

Afetzede vatandaşlar depremin ardından yapımına başlanılarak 35 günde tamamlanan akıllı köy evlerine yerleşmeye başlarken bir yandan sevinç bir yandan hüzün yaşıyor. vatandaşlar yeni yapılan akıllı köy evlerine yerleşerek yeni bir hayata başladı.

Ekleme: 25.04.2023 - 15:52 Güncelleme: 25.04.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te depremzede vatandaş tamamlanan köy evlerine yerleşmeye başladıTürkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin yaşandığı bölgelerde yeniden yaşam başladı.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalar kapsamında başlanılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılıyor.

35 günde teslim edildi
Bölgede evleri yıkılan depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri 35 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmeye başlandı.

Vatandaşlar evlerine yerleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teslim ettiği akıllı köy evlerine yerleşen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmenin sevincini yaşarken bir yandan da kaybettikleri aile fertlerinin üzüntüsünü yaşıyor.

Köy evine kavuşan ve depremde bütün ailesini kaybeden 56 yaşındaki Abdullah Yıldırım, bu kadar kısa sürede bize ev verileceğini tahmin etmediğini ancak 35 gün gibi kısa bir sürede evine kavuştuğunu belirtti.

"Konteyner vardı orada nöbet tutuyordum"
Depremde bütün ailesini kaybettiğini belirten Abdullah Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat'taki depremde Bütün ailemi kaybettim. Eşimi, oğlumu, kızımı, kardeşimi yeğenlerim olmak üzere ailemden 8 kişiyi kaybettim.

Ben fıstık tarlama yaban domuzları girmesin diye Nurdağı merkezden köye gitmiştim. Orada konteyner vardı orada nöbet tutuyordum. O akşam depremden bu sayede kurtuldum ama bütün ailemi kaybettim.

Eşimi oğlumu kızımı kardeşimi yeğenlerimi hepsini kaybettim. Nurdağı merkezde oturuyorduk normalde.

Deprem olduğu zaman ben arabama binip eve gittim ama ev yıkılmıştı. 3 kişiyi kurtardık, 2 tane yeğenim ve yengemi enkazdan kurtardık.

"2 aydan aşağı sürmez diye düşünüyordum"
Çok kısa sürede evlerinin teslim edildiğini vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:

30-35 gün gibi kısa bir sürede anahtarı teslim ettiler. Cumhurbaşkanımız teslim etti. Ev çok güzel temelinden beri takip ediyorum.

Bu kadar kısa bir sürede evlerin bize teslim edileceğini beklemiyordum. 2 aydan aşağı sürmez diye düşünüyordum ama kısa bir sürede bize teslim ettiler.

"Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı"
Bize verilen evin içinde her şey olduğunun altını çizen Yıldırım şunları söyledi:

İçinde her şeyi vardı eksiksiz bize teslim ettiler. Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı. Ben çiftçilikle uğraşıyorum hayat devam ediyor 2 tane yeğenim var onlar için de olsa uğraşmak zorundayım. Allah devletimize zeval vermesin her zaman yanımızdaydı. Bizi yalnız bırakmadılar.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! Kur'an okuduğu için İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı serbest bırakıldı
HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek
Başkan Erdoğan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
MSB'den Moskova'da dörtlü toplantı açıklaması...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu teklifi: Togg'u veririm ama şartım var
Tarihi gün! İlklerin jeti ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte yerli ve milli Hürjet'in üstün özellikleri
ABD Başkanı Biden 2024 kararını resmen açıkladı!
İşgalci İsrail zulmü devam ediyor: Türk vatandaşı Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hiç bir sebep gösterilmeden alıkonuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Adana’da su basan metroya vatandaş isyanı: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
CHP'den 'kayyum' soslu 'FETÖ' savunması!
İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi
Sözleri Yunanistan'da manşet oldu! Bakan Çavuşoğlu Yunan siyasilere çok sert çıktı: Kendi işinize bakın
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg hedefi: 2025’ten itibaren ihraç edeceğiz
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!