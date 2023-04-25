Başkan Erdoğan Mayıs ayını işaret etti: 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması planlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3500 Engelli Öğretmen Ataması'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olduğumuzun en göstergelerindendir. Ülkemizi bu alanda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek bize nasip oldu.Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum.Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki en önemli reformlarımızdan biridir. Bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık.Birileri ortalığı karıştırmak istedi. Yalancı yalancılığıyla kaldı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum.Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.Başvuran 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atanacak."