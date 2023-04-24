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HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! 'Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!'

7'li koalisyonun ortağı HDP'den yine tehdit dolu bir açıklama daha geldi. HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez yaptığı açıklamada, "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." ifadelerini kullandı.

HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! 'Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!'
Ekleme: 24.04.2023 - 13:11 Güncelleme: 24.04.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! 'Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!'
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Seçim öncesi terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen 7'li koalisyonun ortağı HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP'li Düşünmez, 'sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız' ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ

Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.

AHMET TÜRK'TEN KÜRT VATANDAŞLARA TEHDİTLER

HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu

HİÇBİR KÜRDÜN BU İKTİDARA OY VERMEYE HAKKI YOK

Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: 'Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur.'

SONRA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ: ÖCALAN'I BU DÖNEMDE ÖZGÜRLEŞTİRECEKMİŞ!

Ahmet Türk konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek meydandakilere 'Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız' dedi.

HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! 'Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!'
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