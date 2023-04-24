Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den istiyorum

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı evlat bekleyişi bin 330'uncu gününde.Onlarca aile evlatlarına kavuşurken bir diğer yandan da diğer ailelerin teslim ol çağrısı devam ediyor. Oğlunun 8 yıl önce HDP'liler tarafından merkez Bağlar ilçesinde kandırılarak dağa gönderildiğini ifade eden Aziz'in annesi Güzide Demir, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir şöyle dedi:Oğlum Aziz için HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorum. Yaklaşık 4 senedir burada nöbet tutuyorum. Evlat hasretinden dolayı çok üzülüyoruz. Çocuklarımı serbest bırakın. Oğlum orası senin yerin değil.Dön, güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlumu Bağlar'da kandırıp kaçırdılar. 8 yıldır oğlumu göremiyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Çünkü onlar oğlumu kandırıp götürdü. Oğlum artık gel, teslim ol.