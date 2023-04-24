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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Togg'a özel kredi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yaptığı konuşmada, Kamu bankalarının Togg satışında kredi için çalışma yaptığını açıkladı. Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi.

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Togg'a özel kredi...
Ekleme: 24.04.2023 - 18:44 Güncelleme: 24.04.2023 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Togg'a özel kredi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da yaptığı konuşmada kamu bankalarının Togg satışında kredi sağlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden Manisa'ya geldiğini söyleyen Erdoğan, 'Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak. Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 'Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler, tezgahınızı 5 dakika bile bırakmayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? Çiftçi kardeşim önüne 5 keçi katsanız akşama kaybedip gelecek birine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici bile seçmeyeceğin kişiye ülkenin geleceğini emanet eder misin?' şeklinde konuştu.
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