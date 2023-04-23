Osman Gökçek Pursaklar'ı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek, Pursaklar ilçesine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek Ankara'nın Pursaklar ilçesine bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayram programına katılan Gökçek, partililer ile bayramlaştı.
Osman Gökçek, buradaki bayramlaşmanın ardından ilçe merkezinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak Pursaklarlılarla bayramlaştı.
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