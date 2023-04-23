Ankara'da feci kaza! Araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan Suat Gökdağ idaresindeki 34 VD 1641 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.Kazada yolculardan Seranur (23) ve Metehan Gökdağ (9) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar hastaneye kaldırıldı.