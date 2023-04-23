AK Parti'den 23 Nisan için özel klip: Şimdi asın bayrakları

Seçime bir ay kala siyasi partilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Son olarak AK Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili video klip paylaşıldı.Paylaşımda 'Şimdi asın bayrakları' vurgusu yapıldı, 'Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' ifadelerine yer aldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaşılan bu kliple birlikte seçim stratejisinin deşifresi yapıldı.Paylaşılan anlamlı klipte AK Parti döneminde hayata geçirilen dev eserlerde yer aldı.Dünyanın ilk SİHA gemisi, yerli ve milli TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, yerli ve milli otomobil Togg, TÜRKSAT 5A uydusu, doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri gibi dev hizmetler yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımı retweet etti.Bu anlamlı klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı.Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen marş sosyal medyada gündem oldu.Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say şu ifadeleri kullandı:Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle.