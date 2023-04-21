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CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile beraber program yaptığı Emre Kongar, Ramazan Bayramı'nın asıl adının 'Şeker Bayramı' olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda da benzer açıklamalarda bulunan Kongar ile Yanardağ, bu kez birbiriyle çelişti. Kongar, Şeker Bayramı'nın 1935 yılında yayınlanan kanunla yürürlüğe alındığını; 1980'li yıllardaki darbe yönetimi tarafından adının 'Ramazan Bayramı' olarak değiştirildiğini söylerken, Yanardağ ise 'Şeker Bayramı' ifadesinin Cumhuriyet ile alakası olmadığını ve Osmanlı Devleti'nden itibaren kullanıldığını öne sürdü.

Ekleme: 21.04.2023 - 23:31 Güncelleme: 21.04.2023 - 23:45 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, bugün başladı. CHP tarafından fonlanan Tele 1'de ise Ramazan Bayramı üzerinden ilginç bir iddia ortaya atıldı.

CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır

Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile beraber program yaptığı Emre Kongar, Ramazan Bayramı'nın asıl adının 'Şeker Bayramı' olduğunu söyledi.

Birbirleriyle çeliştiler

Geçtiğimiz yıllarda da benzer açıklamalarda bulunan Kongar ile Yanardağ, bu kez birbiriyle çelişti. Kongar, Şeker Bayramı'nın 1935 yılında yayınlanan kanunla ile yürürlüğe alındığını; 1980'li yıllardaki darbe yönetimi tarafından adının 'Ramazan Bayramı' olarak değiştirildiğini söylerken, Yanardağ ise 'Şeker Bayramı' ifadesinin Cumhuriyet ile alakası olmadığını ve Osmanlı Devleti'nden itibaren kullanıldığını öne sürdü.

CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır

'Dini alışkanlarla Ramazan deniyor'

Kongar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

'Bugünlerde iki bayram üst üste geldi. Yarın 23 Nisan bugün de dini bir bayram 1935 yılından itibaren Kanuni Hükme göre adı 1981'de Kenan Evren darbesi iktidarının çıkardığı bir yasayla adı Ramazan Bayramı yapılmış. Halkımızın bir bölümü eski alışkanlıklarıyla Şeker Bayramı diyor, diğer bölümü dini alışkanlıkla Ramazan Bayramı diyor.'

'Şeker denilememesinin sebebi siyasal İslamcı baskı'

Yanardağ ise şunları söyledi:

'Her iki ismi de kullanmak bu ülkede meşrudur. Türkiye'de Şeker Bayramı denilmesi Cumhuriyet ile birlikte değildir, bu büyük bir yanılgı. Osmanlı'dan bu yana şeker de Ramazan da denir. Son dönemde Şeker Bayramı denilememesinin sebebi, Siyasal İslamcı ya da İslamofaşist baskıdır.'
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