Adana’da trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale etmek için gittiği olay yerinde trafiği yönlendiren polis memuru, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Polis memuruna çarpan iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Dutlupınar mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında bir kaza oldu.Yaralamalı trafik kazasına müdahale için bölgeye ekip gönderildi.Ekipte bulunan 53 yaşındaki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elim kaza sonucu hayatını kaybeden Musa Keskin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.Soylu yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;Adana’da, görevi başında geçirdiği elîm trafik kazasında Şehit düşen Kahraman Polisimiz Musa Keskin'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin; ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."