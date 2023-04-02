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Türkiye'nin teknoloji hamlesini kirli emellerine alet etti: TOGG dolandırıcısı yakalandı

Dolandırıcılar, Türkiye'nin dünya çapında da büyük ses getiren yerli otomobil hamlesi TOGG'u da kirli emellerine alet etti. Vedat Biren isimli vatandaş, TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandırdı. Düzenlenen operasyon sonucu Ankara'da yakalanan Biren, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 2.04.2023 - 01:24 Güncelleme: 2.04.2023 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin teknoloji hamlesini kirli emellerine alet etti: TOGG dolandırıcısı yakalandıTürkiye'nin yerli otomobili TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran Vedat Biren, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte site kurup vatandaşları dolandırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte internet sitesi kurulduğunu ve bazı kişilerin dolandırıldığını belirledi. İnternette 'TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz' başlığı altında benzer şekilde siteler oluşturularak yapılan dolandırıcılık konusu ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşların yatırmış olduğu dolandırıcılık paralarının 'Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi' isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat Biren, perşembe günü Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Vedat Biren, Cuma günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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