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Rusya ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi. Suudi Arabistan ise OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Rusya ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı
Ekleme: 2.04.2023 - 22:06 Güncelleme: 2.04.2023 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Rusya ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı
Rusya ve Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarıldı.

Söz konusu kesintinin Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkilisinin, söz konusu kesintinin petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladığı aktarıldı.

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene 5 Ekim'de yapılan toplantıda günlük petrol üretiminin Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.

Bir petrol üretimini azaltma kararı da Rusya'dan

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.

Rusya'nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Novak, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.
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