Bakan Yanık: Otizmli bireyler için 78 faaliyeti hayata geçireceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışı ve ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik '2'nci Ulusal Eylem Planı'nın ilanına katıldı. Bakan Yanık, Türkiye'nin 20 yılda sosyal hizmetler alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek olduğunu söyledi.'3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilan edilen 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı' ile engelli vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak için büyük bir adım atıldığını söyleyen Yanık, Amacımız eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmektir. Tüm hizmetlerimizde aileyi merkeze alan bir sosyal politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Engelli bireylere yönelik hizmetlerimizde de onların huzur ve güven içinde bulunacakları, kendilerini geliştirebilecekleri, ihtiyaç duydukları sevgi ve bakımı alabilecekleri aile odaklı çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarını aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştiriyoruz dedi.Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik '2'nci Ulusal Eylem Planı'nı anlatan Yanık, Planımıza, otizmli bireylerin kapsayıcılık anlayışıyla ayrımcılığa uğramadan, erken tanı, erken müdahale, bakım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve aile desteği gibi hizmetlerin sunumunda kapasite artırıcı etkili politikaları belli başlı amaçlar olarak belirledik. Eylem planını, her aşamasında kamu, sivil toplum kuruluşları, akademiyle iş birliği içerisinde tüm tarafların taleplerinin alındığı şeffaf bir süreçte hazırladık. Belirlediğimiz yeni yol haritamızla otizmli bireylerin çalışma hayatına ve toplumsal hayata dahil olmalarına katkı sağlayacak 30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hayata geçirmiş olacağız diye konuştu.Planının 2023-2030 yılları arasında yürütüleceği bilgisini paylaşan Yanık, otizm alanında ihtisaslaşmış kuruluşların sayısını artıracaklarını söyledi.Bakan Yanık, daha sonra Saray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında olan otizmli bireyler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği alanı gezdi ve duvar boyama etkinliğine katıldı.