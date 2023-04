Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm çağrısı: Maliyetin tamamını karşılayacak kredi paketi oluşturduk

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda depremzedeler için iftar yemeği verildi. Yaklaşık 500 depremzedenin katıldığı iftar yemeğine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve eşi Özlem Nebati'nin yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan katıldı.Programda bir konuşma yapan Nebati, salonda depremin vurduğu bir çok bölgeden depremzedelerin olduğunu hatırlatarak, 'Az önce masaları dolaşırken ve oturduğumuz masada bir kardeşimizin ifadesi herhalde tarihe geçecek bir ifadedir. Bana, 'Ben depremden çıktım da geldim. Hiç tanımadığım, bilmediğim, ismini bile hatırlayamadığım Sultanbeyli'de bir ailenin evinin çatı katında 15 gün misafir edildim.' dedi. Bu millet bu hasletlerle, siz depremzedeler bu güzelliğe güzellikle cevap verdikçe Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız.' diye konuştu.14 milyon insanın doğrudan 85 milyonun da dolaylı etkilendiği yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığına vurgu yapan Nebati, 'Sıkıntıların en büyüğünü yaşadık. Ama her zaman olduğu gibi 'Yok mu sesimi duyan?' dendiğinde devlet millet hep beraber sağına, soluna bakmadan ilk andan itibaren elini uzattı. Biz de devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın depremi duyar duymaz bize verdiği talimatlar doğrultusunda hemen görevlendirildiğimiz illere gittik. İki aya yakın bir zamandır illerimizdeyiz. Depremde kardeşlerimizle hemhal olmak, onların acılarını paylaşmak ve mümkün olan en kısa sürede ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz orada çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ama görevli olduğum ilde bir de sel geldi. Biz yine oradaydık.' ifadesini kullandı.Bakan Nebati, depremzedelerin acısını paylaşmak ve devletin varlığını orada hissettirmek için çabaladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:'Buna Rabb'imiz şahittir. Bakanlarımız, bölgede gece gündüz çalıştılar. Günlerce uykusuz kaldık. Özellikle Hatay, Maraş, Adıyaman, Elbistan, Nurdağı ve İslahiye gibi yerlerde görevli bakan arkadaşlarımızın hangi şartlarda, nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Valilerimizin, askerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve en önemlisi vatandaşlarımızın Adıyaman'a kilometrelerce kuyruk yaparak yardım için koştuklarını kendi gözlerimizle gördük. Kardeş belediyeler olarak belediyelerimizin kurduğu konteyner kentlerle ve çadır kentlerle bütün belediyelerimiz kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştılar.'Bakın sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak aldığımız tedbirleri saymaya kalksak saatlerinizi alırız. Çünkü bir can pazarı var, malını kaybeden insanlar var, varlığını yitiren insanlar var. Başını bir yere sokmaya çalışan insanlar varken hesaba kitaba bakmadan vatandaşımız rahat etsin diye mücbir sebep ilan ettik. Kredileri ve vergileri erteledik. Hızlı bir şekilde AFAD'a 100 milyar liralık bir kaynak aktararak kardeşlerimizin ilk andan itibaren ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri aldık.'Yapılan çalışmalara dair detaylar veren Nebati, 'Konut ihtiyacını gidermek için önce kardeşlerimizi acilen çadırlara soktuk. Sonra konteyner kentler inşa etmeye başladık. Ardından şimdi de konutlarımızın temellerini atıyoruz. Lütfen takip edin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik ve Eğitim Bakanlığımızın üstün gayretleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızın finansal çareler bulunabilmedeki başarısı ve Sayın Cumhurbaşkanının iradesinin yere konmaması için her gün konut temeli atılıyor. Bu konutlar altyapılarıyla yanlarındaki hastaneleri, okulları, camileriyle inşa edilecek şekilde planlanıyor. Doğru bir yerde, doğru bir zeminde bu binaların inşa edilmesi için adımlar atıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutların 1 yıl içerisinde bitirileceğine dair sözünü anımsatarak, 'Biz bu konutları depremde zarar gören bütün kardeşlerimize teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın en azından yaşadıkları evlerin konforunu ve güvenliğini sağlayacak adımlar atıyor, rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için de elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Biz çalışacağız, birlikte çalışacağız. Sadece çalışmayacağız, dua da edeceğiz.' dediBu depremin ağır faturalarının tekrar ödenmemesi için çok önemli bir paket açıkladıklarına değinen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kentsel dönüşümün sağlam ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ev sahibi olup da kentsel dönüşüme tabi tutulan kardeşlerimize diyoruz ki size çok cüzi faiz oranları ile uzun vadeli ve iki yıl ödemesiz de olmak üzere bir kredi tahsis ettik. Her bir daire için de 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik. Yani kentsel dönüşümde 100 metrekare bir dairenin neredeyse maliyetinin tamamını karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk. Siz belediyenizle anlaştığınız gibi kentsel dönüşüme tabi tutulmuş bir evde oturuyorsanız evinizi bir müteahhite vererek bu kredi ile apartmandaki, adadaki ve arsadaki paydaşlarınızla gidip inşaatınıza başlayabilirsiniz.Paketin ikinci ayağı için müteahhitlere diyoruz ki 250 milyon liraya kadar sizle, cüzi miktarlara ve her iki aşamada da 840 baz puana kadar yani büyük bir oranını Hazine ve Maliye Bakanlığının karşılayacağı imkanlarla gelin kentsel dönüşümdeki binaları yeniden inşa edelim. Size de kredi veriyoruz. Üçüncüsü biz artık rezerv alanları oluşturulmuş yerlerde binaların yapılması noktasında yap-işlet-devret modeliyle en az 50 bin konutluk bir alanda konut üretimini gerçekleştirip buraları sadece kiraya vermek üzere bir sistem geliştirdik. İnşallah bununla da İstanbul başta olmak üzere bütün illerimizdeki ihtiyacı bu şekilde gidermiş olacağız.Nebati, vatandaşlara, müteahhitlere ve belediyelere bu imkanlardan faydalanması için çağrı yaparak, 'Bizde bu irade var. Maddi gücümüz var. Belediyeler ev sahipleri ve müteahhitler bu işte el birliği yaparlarsa emin olun çok kısa bir zamanda kentsel dönüşüm başlar. Bunu başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde gerçekleştirmiş oluruz. Kentsel dönüşüme karşıyız diyenler gelin şu depremzedeleri görün. Kentsel dönüşüme karşıyım diyerek basın toplantısı düzenleyen siyasiler, kentsel dönüşüme karşıyım diyerek 'biz bunu durdurduk' diyen siyasiler artık önümüzde durmayın.' diye konuştu.