Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? 82'nci il olmaya aday ilçeler belli oldu. Türkiye'de 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...