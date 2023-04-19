Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!
Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? 82'nci il olmaya aday ilçeler belli oldu. Türkiye'de 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...
Türkiye'de nüfusu yoğun olan ilçelerin il olma tartışması yıllardır devam ediyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte o liste...
1. Yüksekova, Hakkari
2. Kahta, Adıyaman
3. Edremit, Balıkesir
4. Polatlı, Ankara
5. Ünye, Ordu
6. Ergani, Diyarbakır
7. Kozan, Adana
8. Cizre, Şırnak
9. Ereğli, Konya
10. Bandırma, Balıkesir
11. Fethiye, Muğla
12. Nazilli, Aydın
13. Akhisar, Manisa
14. Erciş, Van
15. Siverek, Şanlıurfa
16. Lüleburgaz, Kırklareli
17. Ereğli, Zonguldak
18. Manavgat, Antalya
19. Çorlu, Tekirdağ
20. İnegöl, Bursa
21. Alanya, Antalya
22. Tarsus, Mersin
23. Gebze, Kocaeli
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