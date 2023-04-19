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Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne 'Böyle bir mantık olur mu?'

'7li Masa'da ortak liste krizi devam ederken bir çıkış da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, seçimlere Saadet Partisi logosu altında girmeyi kabul etmeyen, kendi logoları altında ittifak oluşturulmasını talep eden DEVA Partisi yetkililerine tepki göstererek "Böyle bir mantık olur mu? Onlar kendileri düşünsünler. Yeni kurulmuş, doğru dürüst AK Parti’den bile oy alamamış bir parti. " ifadeleri kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne 'Böyle bir mantık olur mu?'
Ekleme: 19.04.2023 - 15:59 Güncelleme: 19.04.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne 'Böyle bir mantık olur mu?'
Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimler son sürat giderken; muhalefet partilerinin oluşturduğu ve PKK yöneticilerinin de destek verdiği '7'li Masa'da krizler halen devam ediyor. Listelerin de hazır olmasıyla birlikte 6 parti ortak liste konusunda birbirine girdi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Masası Gündem Özel programında Gazeteci Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimlere ittifak içinde ittifak yaparak, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi olarak ortak liste oluşturma konusunda ısrarcı olduğunu ancak kabul göremediğini ifade etti. DEVA Partisi ve Ali Babacan'a tepkilerini dile getiren Karamollaoğlu, masadaki krizleri de gözler önüne sermiş oldu.

Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne 'Böyle bir mantık olur mu?' 

'Bu anlaşmayı sağlayamadık'
Böyle bir ittifak kurulsaydı, milletvekili sayısının çok daha fazla olacağının altını çizen Karamollaoğlu 'Biz seçime bundan 5-6 ay önce böyle bir ittifak kurup girebilseydik, en zayıf tahmin yüzde 8-9 oy ama yüzde 14-15'lere kadar çıkacak oy potansiyeli gözüküyordu. Bugün söylenenden çok daha fazla 60-70 milletvekili çıkarabilecek potansiyele sahiptik. Bu anlaşmayı sağlayamadık.' diye konuştu.

' Böyle bir mantık olur mu?'
Gürkan Zengin'in 'Saadet'in liderliğinde ısrar ettiniz, DEVA'nın logosu altında olsa olur muydu?' sorusuna ise Karamollaoğlu 'Böyle bir mantık olur mu? Onlar kendileri düşünsünler. Yeni kurulmuş, doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Olur mu? 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var, siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru ama garipsedim. Böyle bir mantık olur mu? Belki de bizim farklı olduğumuzu düşünüyorlar. Doğru biz farklıyız. Bu yaklaşımdan dolayı olmadı. Şimdi kendi amblemlerinin dışında giriyorlar.' dedi.
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