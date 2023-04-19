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Bakan Murat Kurum: Yaparsa Cumhurbaşkanımız, AK Parti yapar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ''Bir tarafta ülkesi için milletinin yanında olan var, diğer tarafa bakıyorsunuz işte 'Bedava konut dağıtacağız.' deyip elindeki belediyelerle vatandaşımıza bir konutu bile veremeyenler var.'' ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.04.2023 - 09:26 Güncelleme: 19.04.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum: Yaparsa Cumhurbaşkanımız, AK Parti yapar
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarıyla, vatandaşlarıyla 14 Mayıs seçimlerine odaklanmış durumda.

Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan siyasi liderler kent meydanlarında demeçler vererek vatandaşlarla bir araya gelirken, bir yandan da milletvekili adayları da ziyaretlerini sürdürüyor.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'un tüm ilçeleri adeta karış karış geziyor.

Öyle ki hem hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılıyor hem de vatandaşlarla buluşuyor.

Partisinin irtibat bürosunun açılışını yaptı
Bakan Kurum'un dünkü ilk durağı ise Kartal oldu.

Buradaki buluşmaların ardından, partisinin Hürriyet Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Murat Kurum, yoğun ilgi gördü.

Yaptığı konuşmalarda önemli mesajlar veren Kurum, 21 yıldır gece-gündüz demeden hizmet ettiklerini söyleyerek bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Her afette kısa sürede teslim edilen konut vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıldır millet, devlet için en iyisini hayal ettiğini ve hep o anlayışla çalıştıklarını aktaran Kurum, nerede bir afet olsa orada vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

İzmir’de, Elazığ’da depremlerin yaşandığını, Rize’de, Trabzon’da sel olduğunu, Antalya ve Muğla’da aşırı yağışların meydana geldiğini hatırlatan Kurum, afet bölgelerinde insanların yanında olduklarını ve söz verdikleri gibi vatandaşlara konutları teslim ettiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de afetin ilk anından itibaren afet bölgesinde vatandaşla, 81 ille tek yürek olduklarını ifade etti.

"Bir yıl içerisinde 319 bin konutun yapımını bitireceğiz"
Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İlk 15 gün sonra sözleşmelerimizi imzaladık, 75. gününde 100 bin konutun temelini attık. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutun yapımını bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ardından da 650 bin konutumuzu etap etap bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu söz, büyük Türkiye'nin sözüdür. Bu söz, güçlü Türkiye'nin sözüdür.

"1500 günde 1500 konutu yapamayan 100 bin konutu nasıl yapacak?"
14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir tarafta devleti için, milleti için her alanda ülkesine çağ atlatan bir lider var. Diğer tarafta söyleyip söyleyip hiçbir işini yapmayan, yaptıklarının arkasında durmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülkesi için milletinin yanında olan, milleti için dertlenen, milleti için koşanlar var, diğer tarafa bakıyorsunuz işte 'Bedava konut dağıtacağız.' deyip elindeki belediyelerle vatandaşımıza bir konutu bile veremeyenler var. İstanbul'da deprem bütçesinde, 4 sene önce ne dediler? '100 bin konutu dönüştüreceğiz.' dediler. 1500 gün geçti. 1500 günde 1500 konutu yapamayan 100 bin konutu nasıl yapacak? Yapamazlar. Çünkü yaparsa kim yapar? Cumhurbaşkanımız yapar, AK Parti yapar.

"26 günde gidilmedik sokak, mahalle, ev bırakmayacağız"
Bakan Kurum, seçime 26 gün kaldığını hatırlatarak tüm gönüllere gireceklerini, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese eserlerimizi anlatacağız. Eser siyaseti yapacağız. Sözümüzü hiçbir zaman yükseltmeyeceğiz. Eserlerimizin önünde duracağız. Onları anlatacağız. Ve bu 26 gün tüm gönüllere gireceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımız için, evlatlarımız için, geleceğimiz için, İstanbul'umuz için inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Bu 26 günde gidilmedik sokak, mahalle, ev bırakmayacağız. Çalışacağız, koşturacağız.
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