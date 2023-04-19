Bakan Akar’dan Ukraynalı Bakan'a TOGG jesti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov Kayseri'de bir araya geldi. Kayseri'de gerçekleşen ziyarette bir sürpriz de yaşandı. Bakan Akar, Millî Savunma Bakanlığına verilen '06 MSB 02' plakalı yerli ve millî otomobil TOGG'u ziyaret sırasında Kubrakov'a tahsis etti.Bakan Akar, görüşmenin gerçekleştiği otelin kapısında karşıladığı Bakan Kubrakov'a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, 'Biz daha binmedik, Nasıl beğendiniz mi?' diye sordu. Bakan Kubrakov da Bakan Akar'a teşekkür ederek TOGG'a yönelik beğenisini dile getirdi. Otelin çevresinde bekleyen vatandaşlar da Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve TOGG'a yoğun ilgi gösterdi.Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan tahıl girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.