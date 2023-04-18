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Konut Fiyat Endeksi şubat ayı verileri açıklandı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) şubatta aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 141,5 artışla 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ekleme: 18.04.2023 - 15:09 Güncelleme: 18.04.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Konut Fiyat Endeksi şubat ayı verileri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 141,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6'lık artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1 ve İzmir'de 142,6 yükseldi.
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