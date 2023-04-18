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Bakan Akar depremzede ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle bir araya geldi. İftar programında konuşan Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi.

Ekleme: 18.04.2023 - 12:24 Güncelleme: 18.04.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar depremzede ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
İftar programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir alanı kapsadığını ve çok sayıda insanı etkilediğine belirterek, devletin ilk andan itibaren vatandaşlarının yardımına koştuğunu söyledi. Vatandaşın yalnız olmadığını belirten Bakan Akar, devletinde bu depremde yalnız olmadığını belirterek; '85 milyon vatandaşımız da devletinin yanına koştu, depremzedelerin acılarını paylaşmak için ilk andan itibaren çabaladı' dedi.

MEHMETÇİK SEFERBER EDİLDİ

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktaran Bakan Akar, 'Mehmetçik de ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek halkının yanına, yardımına koştu. Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz.' diye konuştu.

BİZİ DURDURAMAYACAKLAR

Mehmetçiğin, 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi ile terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Akar, 'İnşallah sizlerin sevgisinden, duasından aldığımız ilhamla bu terör belasından ülkemizi, asil milletimizi kurtaracağız.' dedi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından kurulmak istenen 'terör koridoru'nun Mehmetçik tarafından parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü dile getiren Bakan Akar, 'Bizim tek hedefimiz teröristler ancak teröristlerin arkalarında bazıları var, bunları şu veya bu şekilde destekliyorlar. Kim desteklerse desteklesin, kim arka çıkarsa çıksın bizleri durduramayacaklar. Mehmetçik hemen gerekli karşılığı verdi. Hem Fırat Kalkanı, hem Zeytin Dalı Harekât bölgelerinde, gelen bilgilere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin tek şansı var Türk adaletine teslim olmak. Yapılan operasyonlarda en büyük başarı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Mehmetçik hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bunların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Bakan Akar depremzede ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
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