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Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS'nin 2’nci güç ünitesinde yeni aşamaya geçildi. Enerjide bağımsızlığın sembolü haline gelecek olan Akkuyu NGS, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atılmıştı. 27 Nisan'da ise kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

Ekleme: 17.04.2023 - 11:41 Güncelleme: 17.04.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) dördüncü katmanı kuruldu.

Reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan İKK, reaktör binasının korunmasını sağlıyor.

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Yapım aşamasındaki Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh tamamlanan çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

'Reaktör binasının önemli bir unsuru, farklı şekillerde yapılardan oluşan iç koruma kabıdır. Dördüncü katman silindirik yapıların sonuncusudur. Ardından bu yaz kurulması planlanan kubbe kısmı montaj işlemlerine başlanacak. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz bize zaman kazandırıyor ve mevcut kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Daha sonra üçüncü ve dördüncü katmanların kaynak işlemlerini yapmayı, taşıma ve personel kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaları güçlendirmeyi ve monte etmeyi planlıyoruz.'

İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın kurulumu 3 ay sürdü. Kurulum, dünyanın en güçlü Liebherr LR-13000 paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LTM 1300 kamyon vinci ve iki hidrolik cihaz kullanılarak gerçekleştirildi. Katmanın kurulumu için, prefabrike yapıyı vincin hareketi sırasında deformasyona karşı koruyan özel bir travers geliştirildi.

Akkuyu NGS'de bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğüne kadar depremlere, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı.

27 NİSAN'DA KRİTİK BİR AŞAMANIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin 'nükleer tesis' statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 'III+' nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, devreye alınması planlanıyor.

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye'nin, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...
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