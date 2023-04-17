Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız

Depremzedelerle birlikte Geleneksel Büyük Üsküdar İftar'ına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 100 bin konutun inşaasına başlandığının altını çizdi ve toplam 650 bin konutu vatandaşlara teslim edene kadar bölgeden bir an olsun ayrılmayacaklarını söyledi.

Depremzedelerle birlikte Geleneksel Büyük Üsküdar İftar'ına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan iftar programında şunları söyledi: Geleneksel büyük Üsküdar iftarında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Kadir Gecesi'nde gönüllerimizi buluşturan başta belediye başkanım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum.'650 BiN KONUT BİTENE KADAR DEPREM BÖLGESİNDEYİZ'Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı dönemde karşıladığımız Ramazan'ı ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 70 günde seçim sürecine rağmen deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek günlerde kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfayla 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evi inşa sürecini başlatmış olduk. Toplam 650 bin konutu teslim edene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız.'BAYRAMA KADAR HATAY HARİÇ TÜM İLLERDE ENKAZ KALDIRILMIŞ OLACAK'Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak. Deprem turistleri kaybolup gitse de biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Biz asla onlar gibi olmadık olamayacağız.