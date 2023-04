Başkan Erdoğan'dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine kadar tam 40 ilde miting yapacak. Her seçim döneminde yoğun programıyla milyonlarca vatandaşla buluşan Başkan Erdoğan rekoru yine elinde bulunduracak ve birçok noktada milletle bir olacak. Bu açıdan AK Parti'de "Şahlanış döneminin kapıları aralanıyor" parolasıyla tüm program noktalarında seçim için tam saha pres uygulanıyor. Adaylar tanıtılıyor, sahura kadar ev ziyaretleri yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakılmayacak. 'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek ve tüm bunlarla birlikte deprem bölgesi ihmal edilmeyecek

"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.2053 ve 2071 hedefine giden yolda teşkilatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yüz yüze görüşmelere ağırlık verdi.AK Parti, 2023'ün dev kadrosunu kamuoyu ile tanıttı. Kabindeki 15 bakan ve geçmiş dönemde bakanlık yapmış deneyimli isimlerin yanı sıra sporcu, sanatçı, yazar gibi isimlerin yer aldığı milletvekili adayları için 81 ilde tanıtım toplantıları düzenleniyor."Milletimizle beraber nice badireler atlattık nice destanlar yazdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nı da el ele gönül gönle beraber başaracağız, aydınlık geleceğe birlikte yürüyeceğiz" deniliyor.Bu kapsamda adaylar ve teşkilatlardan çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için plan ve programlar hazırlandı. 3 dönem kuralına takıldığı için bu dönem milletvekili adayı gösterilmeyen isimler de sahada görevlendirildi.Teşkilatlar ve milletvekili adayları sahura kadar yoğun mesai yapacak. Seçmene öncelikle AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır başta savunma sanayi, diplomasi, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları anlatılacak.Türkiye Yüzyılı kapsamında "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusu özellikle işlenecek. Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar denilecek. 6'lı masanın dağınıklığı ve Kandil'in masa adına konuşmalar yapmasının ülkenin geleceği açısından tehlikesi vurgulanacak.Aile, kadın ve gençlik mesajları verilecek. Geleceği inşa beyannamesinde yer alan vaatler seçmene tek tek anlatılacak. "Huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu hep beraber yarın değil hemen şimdi işleyeceğiz" mesajı verilecek.AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak.Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.Zaman darlığı nedeniyle bir günde 2 şehre gitmesi bekleniyor. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardın gerçekleştirilecek mitinglerde depremzedeler asla unutulmayacak. AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.