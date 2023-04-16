Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kalıcı konutlar için çalışmalar başladı.Yıkıma uğrayan şehirlerin başında gelen Hatay ile ilgili ise Başkan Erdoğan, şehrin Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 'Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz' demişti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Hatay'ın Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutla ilgili bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.Bakan Kurum, Hatay TOKİ'de son durumu paylaştı: İnşaatlar yükseliyor! | VideoBu videoda, bina inşaatının yükseldiği görülüyor. Kurum ayrıca sosyal medyadan bu görüntüyle birlikte, '1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız.Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ'de son durum' ifadelerini kullandı.