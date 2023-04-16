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1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Van Erciş Yankıtepe kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 16.04.2023 - 10:45 Güncelleme: 16.04.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonundan güzel bir haberi paylaştı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız'
"29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız! Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,

1’i MAVİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler."
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