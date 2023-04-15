Maden Adası'na sığınan 38 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Maden Adası üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti. Adaya bir bot ve Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilerek, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen ve kendi imkânlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.